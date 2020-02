Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar pourrait compromettre les plans de Mbappé pour les JO !

Publié le 13 février 2020 à 22h15 par Th.B.

Alors que Noël Le Graët a récemment pris la parole pour évoquer la volonté de Kylian Mbappé de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, Thomas Tuchel pourrait se montrer réticent à l’idée de se passer du Français ainsi que de Neymar pour la Copa America…

« Est-ce souhaitable d’enchaîner l’Euro et les Jeux ? Je vais appeler le PSG pour en discuter. Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie. Et Deschamps ? Comme les JO, c’est après l’Euro, c’est moins compliqué. II donnera son avis… Et le mien ? J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image. C’est un garçon qui est déjà au top. Mais je me mets à la place du PSG. Ils n’ont peut-être pas très envie qu’il fasse toutes les compétitions » . Voici le témoignage que livrait Noël Le Graët à L’Équipe ce jeudi. La position du président de la Fédération française de football faisait alors part de son envie de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques à Tokyo avec l’Équipe de France en plus de l’Euro qui se déroulera au début de l’été. Cependant, le PSG pourrait se montrer contre cette idée, et Neymar serait l’une des raisons.

Neymar, principal obstacle à la participation de Mbappé pour les JO ?