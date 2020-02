Foot - PSG

PSG : Noel Le Graët interpelle Leonardo pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët milite pour la présence de Kylian Mbappé, star du PSG, à l’Euro et aux JO de Tokyo.

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché : il souhaite participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un événement qui vient s’ajouter dans le calendrier chargé du buteur du PSG. Ce dernier fera également partie de l’aventure pour l’Euro quelques semaines auparavant (12 juin au 12 juillet). Le PSG pourrait finalement s’opposer à sa présence au Japon cet été (24 juillet au 9 août), afin de ne pas rater le début de saison. Interviewé dans les colonnes de L’Équipe ce jeudi, Noël Le Graët, président de la Fédération, désire voir Mbappé aux JO.

«Mbappé a envie. J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image»