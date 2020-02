Foot - PSG

PSG : Tuchel rassurant pour Verratti et Gueye

Publié le 12 février 2020 à 21h56 par La rédaction

Absents contre Dijon ce mercredi soir, Marco Verratti et Idrissa Gueye n’auraient rien de sérieux. Thomas Tuchel est même très confiant pour ses deux milieux de terrain.