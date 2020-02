Foot - PSG

PSG : Tuchel lâche une réponse surprenante à Leonardo !

Publié le 11 février 2020 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 11 février 2020 à 14h46

Alors que Leonardo a fermement répondu dimanche aux nombreuses critiques négatives à l’encontre du PSG avant d’aborder le choc européen contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a répondu au directeur sportif brésilien.

« On commence à dire un peu de choses, que cette équipe n'est pas prête, j'ai même entendu que la Ligue 1 n'était au niveau pour préparer le PSG à la Champions League, que le club ne sait pas gérer les stars et le moment. Moi, je veux comprendre pourquoi. On a le droit d'être contents de temps en temps », avait notamment lâché Leonardo dimanche soir au micro de Canal + après PSG-OL (4-2), répondant donc sèchement au pessimisme ambiant qui règne autour du club de la capitale. Pourtant, interrogé en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a affiché un discours assez différent de celui du directeur sportif du PSG.

« C’est aussi notre faute… »