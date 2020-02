Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès glisse un conseil à Thomas Tuchel pour Dortmund !

Publié le 11 février 2020 à 1h45 par La rédaction

Leandro Paredes a pris de l'importance au PSG depuis quelques semaines, et aux yeux de Pierre Ménès, l'international argentin devrait être aligné par Thomas Tuchel pour le choc face à Dortmund.

Le Paris-Saint-Germain se déplacera au Borussia Dortmund le mardi 18 février prochain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Thomas Tuchel pourra compter sur son « effectif incroyable » à en croire Leonardo au micro de Canal +. L'entraîneur du PSG devra donc faire des choix importants au moment de faire son équipe type, et Pierre Ménès avoue qu'il aimerait bien voir Leandro Paredes sur la pelouse dès le coup d'envoi.

« Paredes a un truc qui me plaît bien, c’est un chien de la casse »