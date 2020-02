Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel fait une annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 11 février 2020 à 21h15 par A.M.

Toujours incertain pour le déplacement à Dijon mercredi en Coupe de France, Neymar inquiète à une semaine du choc contre le Borussia Dortmund. Thomas Tuchel a évoqué cette situation.

Blessé aux cotes contre Montpellier, Neymar souffre d’une lésion chondro-costale. Et alors que le PSG ne semblait pas particulièrement inquiet pour sa star brésilienne, le numéro 10 a déjà manqué deux rencontres et reste incertain contre Dijon mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est prononcé sur la blessure de Neymar.

«Il est un peu blessé et on doit être patient»