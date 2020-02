Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme un appel du pied pour cet été !

Publié le 13 février 2020 à 4h15 par A.M.

Très ambitieux, Kylian Mbappé a fait part de sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Un souhait partagé par Noël Le Graët.

Kylian Mbappé s'apprête à vivre un été très mouvementé. En plus des rumeurs de transfert dont il fera nécessairement l'objet, l'attaquant du PSG va disputer l'Euro avec l'équipe de France et prétend également à prendre part aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo un peu moins de deux semaines avec l'Euro. Il faudra toutefois que le PSG donne son accord pour libérer sa star tout l'été. Mais Noël Le Graët espère bien convaincre les Parisiens de libérer Kylian Mbappé.

«J’aimerais assez qu’il soit aux JO»