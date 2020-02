Foot - PSG

PSG - Malaise : Unai Emery reçoit une réponse très ferme sur Thiago Silva !

Publié le 12 février 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Unai Emery a récemment pointé du doigt Thiago Silva, Christophe Dugarry n’a pas apprécié ces propos et assure la défense du capitaine du PSG.

« Je dialoguais beaucoup avec Thiago Silva car il était le capitaine. Notre relation avait bien débuté. Mais, plus le temps passait, moins la confiance était présente », confiait dernièrement Unai Emery dans les colonnes de France Football, détaillant donc son passage de deux ans au PSG et se montrant très critique envers Thiago Silva. Cette sortie médiatique n’a pas été du goût de Christophe Dugarry, et le consultant de RMC Sport a assuré la défense du défenseur brésilien du PSG en répondant sèchement à Emery.

« Toujours facile de taper sur Thiago Silva »