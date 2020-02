Foot - PSG

PSG - Malaise : L’annonce très inquiétante de Tuchel sur Neymar…

Publié le 13 février 2020 à 3h15 par A.M.

Après la victoire contre Dijon en quart de finale de Coupe de France, Thomas Tuchel s'est prononcé sur la blessure de Neymar, et laissé planer le doute sur la condition du Brésilien contre le Borussia Dortmund.

Absent depuis sa blessure aux cotes contre Montpellier, Neymar souffre d'une lésion chondro-costale. De nouveau forfait pour le déplacement à Dijon ce mercredi à l'occasion du quart de finale de Coupe de France, le Brésilien devrait faire son retour samedi contre Amiens en Ligue 1, seulement trois jours avec le choc à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et devant les médias, Thomas Tuchel jette un froid concernant la situation de sa star.

Neymar à 100% contre Dortmund ? Tuchel ne se prononce pas