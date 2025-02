Signature à l’OM, la dédicace spéciale à Benatia et Longoria !

La rédaction

Keyliane Abdallah a signé son premier contrat professionnel avec l’OM, s’engageant avec son club formateur jusqu’en 2028. Un moment fort pour le jeune joueur de 18 ans, salué par son oncle Toifilou Maoulida, ancien attaquant marseillais. Ce dernier a tenu à féliciter les dirigeants, notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia, pour leur travail dans la formation olympienne.

Keyliane Abdallah a signé ce vendredi son premier contrat professionnel avec l’OM, une étape importante pour le jeune joueur de 18 ans. L’OM a publié un communiqué dans lequel on peut lire : « Keyliane Abdallah a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2028. »

« Bravo à Longoria, Benatia »

Toifilou Maoulida, oncle de Keyliane Abdallah et ancien joueur de l’OM, a réagi à cette signature sur son compte X : « Fier. "La récompense du mérite est le mérite même". Tu as intégré le CDF de l’OM sur la pointe des pieds, sans contrat, sans rien, et par ton travail, ton humilité, ta rigueur et tes bonnes performances, tu es tout simplement récompensé par la signature de ton 1er contrat pro. Bravo Keyliane. MM. Larguet, Otero, Hasni, Longoria, Benatia, Ravanelli, Zarrak, ainsi que tous les éducateurs et les personnes de la formation, merci à vous pour votre accompagnement. »

Maoulida à l’OM

Toifilou Maoulida est resté un an et demi à l’OM, de janvier 2006 à l’été 2007. Durant cette période, l’attaquant français a cumulé 21 réalisations et 7 passes décisives en 69 matchs, toutes compétitions confondues. L’OM, une histoire de famille pour Toifilou Maoulida et Keyliane Abdallah.