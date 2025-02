Florian Thauvin : En pleine polémique, il fait son mea culpa

Thomas Bourseau

Capitaine de l'Udinese, Florian Thauvin a été choqué par la décision de Lorenzo Lucca de tirer le penalty obtenu contre Lecce vendredi soir (1-0). Et ce, alors que le champion du monde est le tireur désigné par Kosta Runjaić. Remplacé par son entraîneur qui a poussé un coup de gueule, Lucca s'est excusé ce samedi.

Vendredi soir, l'Udinese se déplaçait sur la pelouse de Lecce dans l'optique d'enchaîner sur une deuxième victoire après son succès acquis contre Empoli dimanche dernier (3-0). Mission accomplie pour le club d'Udine tombeur de Lecce par la plus petite des marges (1-0), mais non sans drama. En effet, un penaltygate a eu lieu.

«Il a manqué de respect à son équipe»

A l'heure de jeu, Lorenzo Lucca s'est emparé du ballon pour tirer le penalty alors que le tireur attitré est le capitaine Florian Thauvin. Avant que le penalty soit transformé par Lucca, une prise de bec s'est déroulée entre le joueur et le reste de l'équipe de l'Udinese qui n'a pas compris l'entêtement du buteur. Une attitude qui n'a pas du tout plu à son entraîneur qui ne s'est pas fait prier pour le remplacer dans la foulée. « On a une hiérarchie claire, Thauvin est le premier frappeur. La scène a duré trop longtemps. Lucca a décidé seul et j’ai pris la décision de le remplacer (…) Je n’aime pas ceux qui ne respectent pas les règles, il a manqué de respect à son équipe », confiait Kosta Runjaić au coup de sifflet final.

« Je voulais faire le dur mais seul je ne suis personne »

La polémique a enflé pendant et après le match. De quoi pousser Lorenzo Lucca à présenter ses excuses aux suiveurs de l'Udinese par l'intermédiaire de son compte Instagram avec le message suivant. « Je voulais faire le dur, mais seul je ne suis personne ». Reste à savoir si l'harmonie du vestiaire ne sera pas détériorée par cet épisode.