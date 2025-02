Transfert au PSG : Le coup de fil qui a fait tout basculer !

La rédaction

À l’été 2011, Jérémy Ménez était sur le point de rejoindre la Juventus, poussé par Antonio Conte. Mais un coup de fil de Leonardo a tout changé. Séduit par le projet QSI et son attachement au PSG, son « club de cœur », Ménez n’a pas hésité à faire son choix. L’ailier français passera trois saisons à Paris, où il marquera de son empreinte les débuts du nouveau projet qatari.

Avec l’arrivée de QSI au PSG à l’été 2011, le club de la capitale est passé à une autre dimension. Le PSG a beaucoup recruté durant ce mercato-là et a ramené de nombreux noms, notamment Javier Pastore, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro, Salvatore Sirigu ou encore Jérémy Ménez. Ce dernier s’est confié à Kampo sur les raisons qui l’ont fait signer au PSG.

« C'est mon club de cœur »

« J'arrive au PSG, je crois que j'ai 24 ans. À cette époque, je devais signer à la Juve. Antonio Conte m'appelait pour que je signe à la Juve. J'étais à l'île Maurice en vacances, je reçois un appel de Leonardo qui me parle du projet QSI, qu'ils vont prendre untel », révèle Jérémy Ménez. « J’avais la Juve, mais "Allo, c'est Leonardo", PSG, club de cœur, j'habitais à 15 minutes du Parc des Princes, j'ai dit que je vais réfléchir et je rappelle. Mais je n'avais pas besoin de réfléchir. Ma décision était déjà prise. Comme c'est mon club de cœur, QSI, je ne me suis pas posé de questions et mon rêve allait commencer. »

Jérémy Ménez au PSG

Jérémy Ménez (37 ans) a joué pour le PSG de 2011 à 2014. Une période de 3 ans durant laquelle l’ancien attaquant de l’AC Milan a inscrit 19 buts pour 37 passes décisives. Recruté à l’AS Roma pour 8 M€, Jérémy Ménez a quitté le PSG à la fin de son contrat pour signer au Milan AC.