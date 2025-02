50M€ : Le pari du PSG qui régale Luis Enrique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre 50M€ en provenance du Stade Rennais cet été, Désiré Doué s’impose ces dernières semaines comme un élément majeur du PSG, où il enchaîne les titularisations. En conférence de presse, Luis Enrique a été dithyrambique envers le joueur âgé de seulement 19 ans, dont il a mis en avant les qualités techniques, mais également la volonté de toujours s’améliorer.

La période d’adaptation semble bel et bien terminée pour Désiré Doué. Après des débuts assez timides à son arrivée en provenance de Rennes, l’international espoir français s’impose ces dernières semaines au PSG, à tel point qu’une première convocation en équipe de France A est même évoquée.

« Un joueur qui a un d’énormes dons techniques »

« Pour moi, les joueurs que nous cherchons sont toujours des joueurs avec des qualités techniques. Il peut jouer dans l'axe, même sous pression il ne perd pas le ballon. Je sais que vous voyez les dribbles, les petites talonnades, moi aussi j’aime beaucoup ça, mais l’important c’est ta qualité avec le ballon. Que ce soit plus ou moins spectaculaire, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons. Dans le cas de Désiré Doué, c'est un joueur qui a un d’énormes dons techniques avec les deux jambes. Peut-être que moi les techniques spectaculaires sont celles qui m’intéressent le moins, celles qui m’intéressent sont celles qui sont efficaces, et il les a », a confié Luis Enrique ce samedi en conférence de presse.

« C’est merveilleux d’avoir des joueurs de ce profil là »

Au-delà de ses qualités techniques, ce qui plait aussi à l’entraîneur du PSG chez Désiré Doué est sa mentalité : « En plus, un niveau physique excellent, un joueur qui a 19 ans, il joue beaucoup dans notre équipe pour toutes les capacités qu’il a et du fait aussi de sa mentalité. Je soulignerais chez Désiré Doué cette capacité qu'il a de vouloir s’améliorer, il veut travailler, sur le comportement défensif aussi, sans ballon. C’est un véritable plaisir cet état d’esprit. L’an dernier, lorsque nous avons décidé de parier sur un joueur aussi jeune que lui et qu’il ait décidé de venir ici parce qu’il avait envie d’être là, je crois que les deux parties, nous devons être très heureux parce qu’il s’est amélioré. Désiré est plus mûr et très intéressant pour l’équipe. C’est merveilleux d’avoir des joueurs de ce profil-là. »