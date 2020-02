Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo...Cette grande annonce de Tite sur Neymar !

Publié le 14 février 2020 à 23h45 par La rédaction

Sélectionneur du Brésil, Tite a fait part de son admiration devant le niveau affiché par Neymar. Et pour le technicien, sa baisse de forme est essentiellement due à ses soucis physiques.

Neymar n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée à Paris en 2017. L’attaquant doit cette fois-ci renoncer à la rencontre opposant le PSG à Amiens ce samedi en raison de douleurs aux côtes. Même si son talent ne fait aujourd’hui plus débat, le joueur peine à enchaîner depuis le début de la saison à cause de multiples pépins physiques. Des blessures qui ont une incidence sur la baisse de forme de Neymar à en croire Tite.

« Dans des conditions normales, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde »