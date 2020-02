Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel envoie un message fort à Edinson Cavani !

Publié le 14 février 2020 à 21h45 par La rédaction

En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la situation d’Edinson Cavani. Et l’entraîneur du PSG n’a pas tari d’éloges pour son joueur en fin de contrat à la fin de la saison.

L’histoire entre Edinson Cavani et le PSG a de grandes chances de se terminer à la fin de la saison. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et le joueur pourrait quitter le club parisien après sept ans de bons et loyaux services. Mais en attendant, Edinson Cavani essaie de performer sous le maillot parisien. Entré face à l’OL (4-2) dimanche dernier, El Matador a retrouvé le chemin des filets. Son premier but en championnat depuis le 18 août dernier et une rencontre face au Stade Rennais. Une aubaine pour Thomas Tuchel qui compte sur son joueur pour la suite de la saison.

« Cavani est l'un des meilleurs joueurs de ce club »