Foot - PSG

PSG : Quand Thomas Tuchel s’amuse du record d’Edinson Cavani !

Publié le 13 février 2020 à 7h45 par B.C.

Alors qu’Edinson Cavani n’est pas parvenu à inscrire son 200e but avec le PSG ce mercredi contre Dijon (6-1), Thomas Tuchel a confié après la rencontre qu’il serait ravi de voir son attaquant battre ce record face à Dortmund.

Après son entrée fracassante face à l’OL (4-2), Edinson Cavani avait l’occasion de s’illustrer ce mercredi lors du quart de finale de Dijon (6-1). Une rencontre que l’Uruguayen a disputée en intégralité, et au cours de laquelle il a eu l’occasion de porter le brassard après la sortie de Thiago Silva à l’heure de jeu. Le Matador a même pensé inscrire son 200e but avec le PSG dès le 21e minute avant que le VAR n'en décide autrement. Edinson Cavani devra donc attendre avant de battre un nouveau record dans la capitale, et cela ne semble pas inquiéter Thomas Tuchel.

«Les 200 buts ? S’il fait ça à Dortmund, aucun problème»