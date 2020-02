Foot - PSG

PSG : Tuchel donne des nouvelles de Marquinhos

Publié le 11 février 2020 à 17h32 par La rédaction

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s'est prononcé sur l'état physique de Marquinhos, encore absent pour le quart de finale de Coupe de France contre Dijon mercredi.