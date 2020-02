Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sera-t-il présent contre le Borussia Dortmund ?

Publié le 14 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Blessé aux côtes contre Montpellier, Neymar souffre d’une lésion chondro-costale. Et bien que l’optimisme soit important au sein du PSG, Thomas Tuchel a jeté un léger froid concernant la présence du Brésilien contre le Borussia Dortmund. Suffisant pour être inquiet ?

« C'est une décision médicale, le risque est trop grand. On doit décider pour chaque match. Je ne peux pas dire maintenant qu'il va jouer à 100% mais le risque va diminuer chaque jour . » Avec cette petite phrase prononcée après la large victoire du PSG contre Dijon (6-1) mercredi soir, Thomas Tuchel a lâché une petite bombe en remettant en cause la participation de Neymar pour le choc contre le Borussia Dortmund mardi prochain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, faut-il être inquiet pour le Brésilien ?

Faut-il être inquiet pour Neymar ?