Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel agacé par la dernière escapade de Neymar ? Il répond !

Publié le 14 février 2020 à 17h45 par G.d.S.S.

Jeudi soir, Neymar étant en déplacement en Allemagne, dans le cadre d’un déplacement promotionnel. Et malgré l’échéance européenne qui se présente face au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a calmé le jeu à ce sujet.

Actuellement blessé et alors que le PSG affrontera le Borussia Dortmund mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar a pourtant fait parler de lui ces dernières heures. En effet, l’attaquant brésilien a été aperçu à Düsseldorf, en Allemagne, pour participer à un événement pour une collection de vêtements. Un déplacement professionnel dont le PSG se serait probablement bien passé, mais Thomas Tuchel a assuré ce vendredi en conférence de presse que tout avait été validé pour cette escapade de Neymar.

« Pas de problème »