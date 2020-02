Foot - PSG

PSG - Malaise : Des interrogations autour de Neymar ?

Publié le 14 février 2020 à 22h15 par Th.B.

Alors qu’il affichait une forme éblouissante ces derniers, Neymar est officiellement blessé au dos depuis le 1er février et le match face à Montpellier. Mais la communication du PSG concernant sa star serait douteuse d’après Le Parisien, qui s’interroge sur la stratégie du club.

Le 1er février dernier, au cours de la large victoire du PSG face à Montpellier (5-0), Neymar est tombé sur son dos à la suite d’un contact avec un joueur du club héraultais. Le 3 février, soit au lendemain de sa grande soirée d’anniversaire à Paris, le PSG annonçait que le Brésilien souffre d’une lésion chondro-costale qui allait l’écarter des terrains pour une durée indéterminée, ou seulement non communiquée ?

Une communication qui interpelle !