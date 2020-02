Foot - PSG

PSG - Clash : Luis Fernandez fracasse Thomas Tuchel !

Publié le 13 février 2020 à 23h45 par La rédaction

Luis Fernandez s’en est pris à Thomas Tuchel. Et l’ancien entraîneur du PSG, n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les performances du technicien allemand.

Le mardi 18 février, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des champions avec l’espoir de faire mieux que l’année passée. Après une victoire sur la pelouse d’Old Trafford (2-0), le club parisien s’était effondré à domicile face à Manchester United (3-1) mettant fin au parcours européen du PSG. Une contre performance qui avait fragilisé la position de Thomas Tuchel à son poste. Et ce match face au Borussia Dortmund pourrait bien déterminer la suite de la carrière du technicien allemand à Paris.

« Tuchel est le pire coach depuis l'arrivée du Qatar »