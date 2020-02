Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale s’enflamme pour Tuchel !

Publié le 15 février 2020 à 17h15 par J.-G.D.

Arrivé cet été en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia ne tarit pas d’éloges pour Thomas Tuchel, entraîneur du PSG.

Première recrue du PSG lors du mercato estival, Pablo Sarabia connaît une première expérience à l’étranger dans sa carrière. L’ancien du FC Séville a pris ses marques au sein du club de la capitale après des débuts compliqués, avec plusieurs titularisations au sein du onze de départ de Thomas Tuchel, ou un bilan de 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Le technicien parisien a souvent fait l'éloge de son joueur et dans un entretien accordé à Téléfoot , Sarabia s'est confié au sujet des rapports qu'il entretient avec son entraîneur.

« Tuchel ? C’est une personne qui a confiance en moi depuis le premier jour »