Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Tuchel ne prendrait aucun risque pour Amiens !

Publié le 14 février 2020 à 19h25 par La rédaction

Samedi, le PSG se déplacera à Amiens pour une rencontre de Ligue 1 à trois jours du choc face au Borussia Dortmund sans Neymar et Kylian Mbappé.