Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel fixé pour Mbappé et Neymar ?

Publié le 15 février 2020 à 18h15 par A.C.

Thomas Tuchel semble être plutôt confiant concernant Kylian Mbappé et de Neymar, en vue du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund.

Comme souvent à l’approche des grands rendez-vous européens, la sérénité ne règne pas vraiment autour du Paris Saint-Germain. À quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions, des gros doutes entourent Neymar et Kylian Mbappé. L’un comme l’autre n’ont en effet pas participé au déplacement à Amiens dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1 et leur présence pour le choc entre le PSG et Dortmund n’est pas vraiment certaine.

Un groupe « quasi-complet » face au Borussia Dortmund