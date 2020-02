Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe du doigt un choix «hallucinant» de Thomas Tuchel !

Publié le 16 février 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel avait décidé de faire largement tourner son onze de départ à Amiens, Pierre Ménès s’étonne d’un tel turnover.

À trois du rendez-vous décisif en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel avait décidé de largement faire tourner son onze de départ à l’occasion du déplacement à Amiens samedi. Parmi les titulaires habituels, seuls Mauro Icardi, Angel Di Maria, Idrissa Gueye, Thiago Silva et Keylor Navas étaient présents dans le onze de départ aligné par le technicien allemand. Résultat, le PSG a concédé le nul en Picardie (4-4) et Pierre Ménès affiche ses doutes concernant les choix de Thomas Tuchel.

«On ne pouvait pas se douter que Tuchel pousserait le bouchon aussi loin»