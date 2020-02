Foot - PSG

PSG : L'hallucinant coup de gueule de Tuchel après Amiens !

Publié le 15 février 2020 à 21h25 par La rédaction mis à jour le 15 février 2020 à 21h29

Thomas Tuchel s’est montré particulièrement agacé après le match nul face à Amiens (4-4) et à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund.