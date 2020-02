Foot - PSG

PSG - Polémique : Vers un coup de tonnerre à la Manchester City pour le PSG ? La réponse

Publié le 15 février 2020 à 10h15 par B.C.

Ce vendredi, l’UEFA a frappé fort à l’encontre de Manchester City en excluant le club anglais de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour manquement aux règles du fair-play financier. Un motif qui avait valu quelques problèmes au PSG ces dernières années, mais les Parisiens n’auraient pas de crainte à avoir aujourd’hui.

Accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier, Manchester City a hérité d’une lourde sanction en étant exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons par l’UEFA. Les Citizens devront également payer une amende de 30M€. Un véritable coup de tonnerre dans le paysage footballistique puisque l’instance européenne n’avait jamais infligé une telle sanction à un cador du Vieux Continent. Pourtant, plusieurs clubs ont été dans le viseur de l’UEFA, à commencer par le PSG, qui avait également été accusé d’avoir surévalué des revenus liés aux sponsors, amenant certaines interrogations sur la situation du PSG pour les prochains mois.

« Le PSG aura toutes les armes en main pour prouver qu'il n'a rien à craindre »