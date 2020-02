Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel annonce une grande décision à venir pour Neymar !

Publié le 16 février 2020 à 8h15 par A.M.

Privé de nombreux joueurs à Amiens, Thomas Tuchel annonce qu’il prendra une décision dans les prochaines heures quant à leur participation au choc à Dortmund mardi. Y compris pour Neymar.

Au terme d’un match complètement fou, le Paris Saint-Germain est reparti d’Amiens avec le match nul (4-4) après avoir été mené 3 buts à 0. Il faut dire qu’à trois jours du déplacement à Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel avait décidé d’effectuer un large turnover. Certains joueurs étaient laissés au repos comme Kylian Mbappé, d’autres sont en revanche toujours blessés à l’image de Neymar qui n’a plus joué depuis le 1er février.

«On doit décider lundi s'ils sont prêts»