Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Silva déniché en Ligue 1 ?

Publié le 17 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG ne semble pas faire de la prolongation de Thiago Silva une priorité, le club de la capitale songe au Brésilien Gabriel du LOSC pour prendre la succession de son compatriote à Paris.

Ces derniers temps, le PSG scruterait le marché dans l’optique de trouver le successeur de Thiago Silva en marge du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du PSG ne devrait pas signer un nouveau bail avec le club de la capitale. C’est en effet ce que le 10 Sport vous révélait en exclusivité samedi, le PSG souhaitant alléger la masse salariale, le Brésilien percevant un salaire important. En laissant partir Thiago Silva, le PSG aurait ainsi une plus grande chance de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Pour le remplacer, les dirigeants s’intéresseraient à Kalidou Koulibaly. C’est du moins ce que Le Parisien révélait l’automne dernier. Cependant, le profil du défenseur du Napoli ne serait pas le seul à être scruté.

Gabriel successeur de Thiago Silva au PSG ?