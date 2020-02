Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait offrir une grande opportunité à Al-Khelaïfi pour Guardiola !

Publié le 16 février 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que l’avenir de Pep Guardiola à Manchester City est relancé suite à la sanction infligée par l’UEFA, Mauricio Pochettino serait le favori pour lui succéder sur le banc des Citizens.

Comme Le 10 sport vous le révélait en exclusivité, le PSG rêve de faire de Pep Guardiola le successeur de Thomas Tuchel. Ce sont les dirigeants qataris qui sont à l’origine de ce souhait, bien aidés par les précieux conseils de Xavi, entraîneur d’Al Sadd et dont la voix se fait de plus en plus entendre à Doha. Et l’avenir du technicien espagnol semble bien s’inscrire loin de Manchester City.

Pochettino déjà sondé par Manchester City ?