Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Sandro Tonali !

Publié le 16 février 2020 à 11h15 par A.D.

Sandro Tonali serait courtisé par les plus grands clubs européens, et en particulier par le PSG, l'Inter et la Juventus. Alors qu’il voudrait organiser une vente aux enchères, Massimo Cellino, le président de Brescia, aurait fixé un prix de base pour son milieu de terrain.

Leonardo serait contraint de lâcher au moins 50M€ pour Sandro Tonali. Malgré les arrivées d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye cet été, le directeur sportif du PSG voudrait toujours recruter au milieu de terrain. Dans cette optique, l’ancien du Milan AC aurait coché le nom de Sandro Tonali. Toutefois, il pourrait être contrarié par l’Inter et la Juventus sur ce dossier. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le pensionnaire de Brescia privilégie un départ chez les Nerazzurri ou les Bianconeri .

Le départ de Tonali fixé à 50M€ minimum ?