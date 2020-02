Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale dans le dossier Tonali ?

Publié le 16 février 2020 à 9h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait s’attaquer à Sandro Tonali. Le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec de nombreux cadors européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern, pour le pensionnaire de Brescia.

Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Sandro Tonali. Très performant sous les couleurs de Brescia, le milieu de terrain de 19 ans aurait tapé dans l’œil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier. L’Inter et la Juventus seraient également tombés sous le charme de Sandro Tonali. Et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, c’est vers l’une de ces deux destinations que l’international italien veut aller.

Une lutte XXL pour Sandro Tonali ?