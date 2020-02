Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait prévenu pour cette pépite italienne !

Publié le 15 février 2020 à 1h45 par Th.B.

Le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Sandro Tonali, mais la Juventus serait également sur le coup et compterait le superviser.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo aurait coché le nom de Sandro Tonali. Cependant, aucune avancée ne serait à noter dans ce dossier pour le PSG. Pire, la Juventus aurait également des vues sur le jeune milieu de terrain de Brescia (19 ans). Tuttosport révélait dernièrement que la direction turinoise viserait des jeunes joueurs et le profil de l’Italien plairait particulièrement à la Juventus.

Tonali observé par les dirigeants bianconeri lors de Juventus - Brescia ?