Mercato - Real Madrid : Pérez aurait pris une grosse décision pour Vinicius Jr cet hiver !

Publié le 14 février 2020 à 23h00 par A.D.

Arsenal, le Milan AC et le Borussia Dortmund auraient tenté de récupérer Vinicius Jr lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, ces trois clubs auraient été recalés par le Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait quitter le PSG. Une information qui n’aurait pas échappé au Real Madrid et au FC Barcelone. Les deux géants de Liga auraient d’ailleurs tenté de récupérer Neymar lors de la dernière fenêtre de transferts, sans succès. Prêt à négocier avec le Real Madrid, Leonardo a proposé d’inclure Vinicius Jr dans la transaction. Mais comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité à la mi-aout, Florentino Pérez, le président merengue, n’a pas souhaité négocier une telle opération. Et visiblement, du côté des Merengue, la position aurait été la même durant le mois de janvier avec d'autres prétendants du crack brésilien.

Le Milan, Arsenal et Dortmund recalés pour Vinicius Jr ?