Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance dans ce dossier à 45M€ !

Publié le 15 février 2020 à 0h45 par Th.B.

Alors que Leonardo aurait gardé un œil avisé sur Hakim Ziyech pour un éventuel transfert au PSG, l’ailier de l’Ajax Amsterdam rejoindra Chelsea l’été prochain avec qui les bases d’un accord avaient déjà été établies depuis le mois de décembre.

Courant janvier, Soccer Link révélait que Leonardo aurait initié les premiers contacts auprès de l’agent de Hakim Ziyech en marge d’un éventuel transfert au PSG de la star de l’Ajax Amsterdam. Cependant, le directeur sportif du PSG n’est pas parvenu à ses fins, puisque Chelsea a officialisé jeudi un accord avec l’Ajax pour le transfert de Ziyech, pour un montant de 45M€. Et bien que le PSG ait pris part à la course à la signature du Marocain lors du mercato hivernal, les dés semblaient déjà jetés à ce moment-là.

Un accord prédéfini depuis décembre entre l’Ajax et Chelsea pour Ziyech ?