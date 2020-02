Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour Mauro Icardi ?

Publié le 14 février 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent avoir changé d’idée concernant Mauro Icardi, attaquant prêté par l’Inter depuis le début de la saison.

Il y a encore quelques mois, les louanges pleuvaient pour Mauro Icardi. Désormais, l’attaquant prêté par l’Inter est pointé du doigt, puisque ses dernières prestations avec le Paris Saint-Germain laissent à désirer. Ainsi, en Italie on a annoncé que la Juventus tenterait de convaincre Leonardo de lever l’option d’achat d’Icardi, fixée à 70M€, pour ensuite engager des négociations avec le PSG concernant un transfert.

Le PSG plus vraiment enclin à lever l’option d’Icardi