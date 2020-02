Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Italie, on n’a plus aucun doute pour Mauro Icardi !

Publié le 13 février 2020 à 14h15 par A.C. mis à jour le 13 février 2020 à 14h42

L’avenir de Mauro Icardi, prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, semble être déjà tout tracé.

Après des débuts tonitruants, Mauro Icardi traverse une période moins bien au Paris Saint-Germain. Le triplé en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne ne semble pas avoir totalement débloqué l’attaquant prêté par l’Inter (6-1) et alors que tout laissait croire que Leonardo allait lever son option d’achat, les choses semblent avoir quelque peu changé. Désormais, au sein du PSG on voudrait prendre le temps de réfléchir concernant l’avenir d’Icardi et certaines sources annoncent même que les 70M€ demandés par les Nerazzurri pourraient présenter un problème pour les caisses parisiennes.

Le PSG va lever l’option d’achat d’Icardi