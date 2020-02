Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les énorme regrets du Barça… pour Neymar !

Publié le 13 février 2020 à 10h45 par A.C.

Du côté du FC Barcelone on ne semble toujours pas avoir oublié le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, survenu lors de l’été 2017.

Deux ans et demi plus tard, il est toujours le joueur le plus cher de l’histoire du football. Lors du mercato estival 2017, le Paris Saint-Germain frappait un gros coup en arrachant Neymar au FC Barcelone pour 222M€. Depuis, le Brésilien n’a pas vraiment réussi à faire franchir un pallier au PSG en Ligue des Champions, mais son fantôme semble encore planer en Catalogne. Depuis son départ, le Barça ne semble pas avoir réussi à le remplacer, en dépit de gros investissements.

Le FC Barcelone regrette toujours le départ de Neymar