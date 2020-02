Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Messi obligera Barcelone à tout pour Neymar…

Publié le 13 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Les médias catalans annoncent que le Barça envisage désormais d’inclure Griezmann et Dembélé dans une opération XXL pour récupérer Neymar. Le10sport.com vous explique pourquoi c’est plausible.

Selon certains médias, le FC Barcelone planche de plus en plus sur un deal XXL pour récupérer Neymar, avec l’inclusion dans l’opération de deux ténors de l’effectif, à savoir Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, afin de rendre l’opération possible financièrement, sachant que le club catalan n’a quasiment aucune marge de manœuvre budgétaire.

État d’urgence probablement décrété sur le dossier Messi…

À l’analyse, il apparaît tout à fait plausible que la direction du Barça commence à plancher sur un tel projet. Les dirigeants catalans commencent en effet à comprendre que derrière ses discours officiels rassurants, il existe désormais un danger réel que Messi s’en aille. Contractuellement, la situation devient même critique pour Barcelone, sachant qu’au prochain mercato estival, la star argentine n’aura plus qu’un an. Conscient d’un état d’urgence, le club pourrait donc tout tenter pour arracher Neymar au PSG afin de rassurer Messi et l’inciter à prolonger. Et cela signifie mettre des joueurs XXL dans la balance, d’une part pour avoir une chance de convaincre le PSG, d’autre part pour rendre l’opération réaliste financièrement compte tenu de son état budgétaire…