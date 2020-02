Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud qui se complique sérieusement pour Abidal !

Publié le 13 février 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un attaquant afin de compenser la blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone est en grande difficulté dans ce dossier.

Après la blessure d'Ousmane Dembélé, qui fait suite à celle de Luis Suarez, le FC Barcelone s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre. Le règlement de la Liga permet effectivement à ses clubs de recruter un joker medical en Espagne si un joueur est blessé plus de cinq mois, ce qui est le cas d'Ousmane Dembélé. Et alors que de nombreux noms circulent, Marca a révélé que le Barça avait écarté la piste menant à Willian José (Real Sociedad) tandis qu'Angel Rodriguez (Getafe) assure que ce ne sont que des rumeurs.

Le recrutement d'un attaquant se complique