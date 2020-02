Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait écarté une piste pour la succession de Dembélé !

Publié le 12 février 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Alors que Willian José faisait partie des candidats afin de remplacer Ousmane Dembélé, Éric Abidal aurait finalement écarté la piste menant à l’attaquant de la Real Sociedad.

La recherche d’un nouvel avant-centre est au centre de toutes les discussions à Barcelone. Parmi les noms étudiés par les Blaugranas pour remplacer Ousmane Dembélé, blessé pendant plusieurs mois, celui de Willian José revient avec insistance. La presse espagnole assurait récemment que le Barça aurait un accord de principe avec les Basques pour 35M€, soit la moitié de la clause libératoire du Brésilien. Pourtant, l’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, expliquait que seul le règlement d'un chèque de 70M€ pourrait faciliter un transfert au Barça : « S’ils mettaient les 70M€, il n’y aurait rien à dire ». Un montant qui rebuterait le Barça.

Le Barça exclurait le renfort de Willian José