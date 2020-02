Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un message clair pour cet attaquant !

Publié le 12 février 2020 à 16h30 par J.-G.D. mis à jour le 12 février 2020 à 16h31

Lors de son point presse ce mercredi, Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, estime que Willian José restera au club. Le Barça est prévenu…

Ousmane Dembélé est donc fixé concernant sa blessure, une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite. L’international tricolore sera absent pour plus de cinq mois, une indisponibilité qui permet donc au FC Barcelone de recruter un joker médical. Un nom revient avec insistance dans les bureaux d’Éric Abidal. Le secrétaire technique Blaugrana penserait notamment au profil de Willian José afin de rejoindre la Catalogne. Le buteur de la Real Sociedad disposerait d’une clause libératoire conséquente avec la formation basque, à hauteur des 70M€. Et lors de sa conférence de presse, Imanol Alguacil, coach du club, ne s’attend pas à voir Willian José rejoindre Barcelone d’ici quelques jours.

« Il sera avec nous jusqu’à la fin de la saison »