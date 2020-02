Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait deux options pour remplacer Dembélé !

Publié le 12 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Éric Abidal et Quique Setién devraient se réunir ce mercredi pour décider de la stratégie à adopter pour le recrutement d'un éventuel joker médical au FC Barcelone. Plusieurs options seraient à l’étude.

Après avoir officialisé qu’Ousmane Dembélé sera bien absent pour plus de 5 mois, le Barça serait désormais dans l’attente d’une réponse de la fédération espagnole concernant l’autorisation de recruter un joker médical. Si les finances du FC Barcelone ne permettront assurément pas un transfert important, les noms de Willian José et Loren seraient à l’étude. Cependant, il faudrait auparavant déterminer le type de profil visé.

La réunion de ce mercredi devrait déterminer si le Barça cherchera à recruter un pur buteur ou un joueur plus polyvalent