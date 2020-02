Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste du Barça vers un gros transfert à 60M€ ?

Publié le 12 février 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour assurer la succession de Luis Suarez l’été prochain, Timo Werner pourrait finalement prendre la direction de Liverpool où il serait la grande priorité de Jürgen Klopp.

Ce n’est plus un secret pour personne, les dirigeants du FC Barcelone voudraient attirer une pointure en attaquant pour préparer la succession de Luis Suarez. Les pistes se sont multipliées ces dernières semaines, et le club catalan aurait notamment des vues sur Timo Werner (23 ans), le buteur allemand du RB Leipzig. Mais c’est finalement un cador de Premier League qui semble déterminé à rafler la mise avec Werner…

Liverpool à fond sur Timo Werner ?

Selon Sport Bild, Jürgen Klopp serait très intéressé par le profil de Timo Werner et voudrait absolument attirer le buteur allemand pour renforcer son effectif. De plus, le quotidien précise qu’une clause libératoire sera effective dans le contrat de Werner l’été prochain, et s’élève à hauteur de 60M€. Le Barça est donc prévenu…