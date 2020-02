Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se précise dans le dossier Guardiola !

Publié le 12 février 2020 à 9h45 par La rédaction

Envisagée par les hautes instances du PSG au Qatar, l'option Pep Guardiola devrait également être creusée par la Juventus Turin.

En recrutant Cristiano Ronaldo lors du mercato 2018, la Juventus a envoyé un message fort sur ses ambitions européennes. Mais cela ne serait pas assez pour le président de la Juventus, Andrea Agnelli. Ce dernier souhaiterait remporter la Ligue des Champions au plus vite et a dernièrement été annoncé sur les traces de Pep Guardiola. Comme le10sport.com le révélait en exclusivité, au PSG, on rêve de former un duo Xavi-Guardiola pour diriger l’équipe première mais seulement à l’issue de contrat de Thomas Tuchel, en 2021.

La Juve souhaiterait recruter Pep Guardiola