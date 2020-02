Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sur le point d’être snobé par… Guardiola ?

Publié le 11 février 2020 à 16h45 par Th.B.

La direction du PSG songerait à Pep Guardiola pour prendre les rênes de l’effectif parisien en 2021, soit à l’expiration de son contrat avec Manchester City. Mais la Juventus compterait bien mettre des bâtons dans les roues du PSG, et l’entraîneur espagnol verrait d’un bon oeil un challenge en Italie.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en décembre dernier, des discussions entre le Qatar et Xavi ont eu lieu et le nom de Pep Guardiola a été cité pour une collaboration avec l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone au PSG. L’objectif est de s’attacher les services de l’entraîneur espagnol sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2021, à l’issue de son bail avec le champion d’Angleterre. Une menace planerait cependant sur ce dossier d’après The Sun . La Juventus serait en embuscade dans ce dossier et en ferait sa priorité pour l’été prochain.

Guardiola voudrait entraîner une équipe de Serie A !

Un insider de la Juventus aurait en outre révélé au média britannique que Andrea Agnelli (président de la Juventus) penserait que Pep Guardiola voudra venir entraîner en Italie quand il sera temps de quitter l’Angleterre. La question serait de savoir si le timing est le bon, mais Agnelli ferait tout son possible pour faire venir Guardiola, intéressé par le challenge d’entraîner une équipe de Serie A. Le PSG est donc prévenu. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Pep Guardiola.