Mercato - Barcelone : Lionel Messi à la Juventus ? La réponse de Maurizio Sarri

Publié le 13 février 2020 à 0h30 par T.M.

Ce mardi, la presse italienne a annoncé que la Juventus rêvait d’attirer Lionel Messi. Il n’en fallait pas plus pour que la question soit posée à Maurizio Sarri…

Actuellement, les incertitudes sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. Alors que l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir, les rumeurs se sont amplifiées suite au clash avec Eric Abidal. La Pulga pourrait donc enfin quitter le Barça. Mais pour aller où ? Alors qu’un avenir au PSG est évoqué par certains médias, en Italie, on explique que la Juventus pourrait aussi sauter sur l’occasion. Dans le Piémont, Messi pourrait alors évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

« Ça ne serait pas approprié de répondre… »