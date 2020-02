Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui ferme la porte au Barça !

Publié le 12 février 2020 à 22h00 par B.C.

Prêté avec option d’achat obligatoire à l’AS Rome cet hiver, Carles Pérez n’imagine pas faire son retour au FC Barcelone.

Cet hiver, le FC Barcelone a décidé de se séparer de Carles Pérez, prêté avec option d’achat obligatoire à l’AS Roma. Une opération que doit regretter aujourd’hui le club culé, à la recherche d’un attaquant suite aux blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Le Barça, qui a déjà récupéré 1M€ avec ce prêt et qui empochera 14M€ bonus compris à l’issue de la saison, dispose tout de même d’une option préférentielle pour récupérer l’ailier formé à la Masia à l’avenir, mais Carles Pérez ne veut pas entendre parler d’un retour en Catalogne actuellement.

« J’ai signé quatre ans et demi et mon intention est de rester ici »