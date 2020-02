Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien buteur de l’OM évoque le dossier Thiago Silva…

Publié le 12 février 2020 à 20h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva doit-il être prolongé par ses dirigeants ? Christophe Dugarry s’est prononcé sur le dossier.

« Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment », indiquait récemment l’agent de Thiago Silva sur l’avenir très incertain du capitaine du PSG, qui arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison. Interrogé à ce sujet sur RMC Sport , Christophe Dugarry n’a pas pris de position ferme sur l’avenir de Thiago Silva, mais l’ancien buteur de l’OM souligne néanmoins l’importance de l’international brésilien pour le PSG.

« Je rappelle qu’il titulaire et capitaine »