Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva met la pression sur Leonardo !

Publié le 27 janvier 2020 à 23h15 par A.C.

Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, s’est exprimé au sujet de la situation du capitaine du Paris Saint-Germain.

C’est un dossier qui traine depuis plusieurs mois déjà. Le 30 juin prochain, Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Plusieurs sources ont assuré que le défenseur ne se serait vu offrir aucune prolongation à l’heure actuelle et Leonardo aurait même commencé à lui chercher un successeur, comme Kalidou Koulibaly du Napoli.

« Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision »